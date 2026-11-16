/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மனைவி இறந்த சோகம்: கணவர் தற்கொலை
UPDATED : நவ 15, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM
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வேளச்சேரி: மனைவி இறந்ததால் மனமுடைந்த கணவர், மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திர கண்ணா, 81. இவர், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தேவி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு, இரண்டு ஆண், ஒரு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
வேளச்சேரி, விஜயநகரில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மகனுடன் பெற்றோர் வசித்து வந்தனர். மூன்று மாதத்திற்கு முன் தேவி இறந்தார். இதனால் மனமுடைந்த ராஜேந்திர கண்ணா, தினமும் மனைவியை நினைத்து சோகத்தில் இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை மூன்றாவது மாடிக்கு சென்ற ராஜேந்திர கண்ணா, அங்கிருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். வேளச்சேரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.