கஞ்சா விற்ற 9 பேருக்கு ‘காப்பு’

ADDED : நவ 01, 2026 07:26 PM
சென்னை: சென்னையில் வெவ்வேறு இடங்களில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒன்பது பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆதம்பாக்கத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளியான துலால், 30, என்பவரை போலீசார் கண்காணித்தனர். அவர், நேற்று (அக்.,31) மீஞ்சூர் ரயில் நிலையம் அருகே, மூவரிடம் கஞ்சா கைமாற்ற முயன்றார். அப்போது, போலீசார் துலால் உட்பட நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர்; 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதேபோல, நுாக்கம்பாளையம் சாலையில் நேற்று காலை கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட, காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த புகழேந்தி, 23, வேலன், 35, ராஜேஷ், 21, ஆகியோரை கைது செய்த பெரும்பாக்கம் போலீசார், 2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், நுங்கம்பாக்கம், ஸ்டெர்லிங் சாலையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில், அறை எண்: 202ல் ஓ.ஜி., கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக நேற்று இரவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற நுங்கம்பாக்கம் போலீசார், கஞ்சா விற்க முயன்ற புழல், கதிர்வேடு பகுதி ரேவந்த், 26, வாங்க வந்த கோயம்புத்துார் ஆரோன், 26, ஆகியோரை கைது செய்து, 108 கிராம் ஓ.ஜி., கஞ்சா, 75,000 ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.
562 கிலோ ‘குட்கா’ சிக்கியது
சென்னை: வானகரம், ஓடமா நகர் மேம்பாலத்தில் நேற்று இரவு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த காரை சோதனை செய்ததில், குட்கா பொருட்கள் இருந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, திருச்செந்துாரைச் சேர்ந்த சிவா, 22, என்பவரை கைது செய்து, கெருகம்பாக்கம் கிடங்கில் பதுக்கி வைத்திருந்த 562 கிலோ குட்கா, சரக்கு வாகனம், கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல், குஜராத்தில் இருந்து கூரியர் மூலம் போதை பொருள் வாங்கி விற்பனை செய்த, வியாசர்பாடி, ராஜ்குமார், 50, என்பவரை, கொத்தவால்சாவடி போலீசார் கைது செய்து, 96 கிலோ ஜர்தாவை பறிமுதல் செய்தனர்.