‘ஜிபே’யில் பணம் அனுப்பியதாக வாலிபரை ஏமாற்றிய 2 பேருக்கு ‘காப்பு’
‘ஜிபே’யில் பணம் அனுப்பியதாக வாலிபரை ஏமாற்றிய 2 பேருக்கு ‘காப்பு’
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
கே.கே.நகர்: கோவூர், ஈஸ்வரன் நகரைச் சேர்ந்தவர் அப்பு, 25; பிசியோதெரபிஸ்ட். அசோக் நகர், 19வது அவென்யூ அருகே உள்ள எஸ்.பி.ஐ., – ஏ.டி.எம்., மையத்தில் ஜூன் 8ல், பணம் எடுப்பதற்காக காத்திருந்தார்.
அங்கு வந்த இருவர், பணப்பரிமாற்ற செயலியான ‘ஜிபே’யில் பணம் அனுப்புவதாக கூறி, அப்புவிடம் 1,500 ரூபாய் வாங்கினர்.
பதிலுக்கு, ஜிபேயில் பணம் அனுப்பியதை போல், சத்தத்தை மட்டும் தங்கள் போனில் ஒலிக்கவிட்டு, அப்புவை ஏமாற்றினர்.
தன் வங்கி கணக்கில் பணம் எதுவும் வராததால், இதுகுறித்த அப்புவின் புகாரை விசாரித்த கே.கே., நகர் போலீசார், சூளைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஷாஜித், 21, திருச்செல்வம், 19, ஆகிய இருவரையும், நேற்று கைது செய்தனர்.
கைதான இருவரும், இதே முறையில் கோடம்பாக்கம் மற்றும் நுங்கம்பாக்கம் பகுதிகளில் மேலும் இருவரிடம் இதுபோல் பணம் பறித்திருப்பது தெரியவந்தது.