ஐகோர்ட் வளாகத்தில் மது பாட்டில்கள் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
ஐகோர்ட் வளாகத்தில் மது பாட்டில்கள் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் காலி மது பாட்டில்கள், குப்பைகள் ஆங்காங்கே வீசப்பட்டிருப்பதும், நாய்கள் சுற்றித்திரிவதும் பொதுமக்கள், வழக்கறிஞர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாட்டின் பழமையான உயர் நீதிமன்றங்களில் ஒன்றான சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 1862 ஆக., 15ல் தொடங்கப்பட்டது.
மொத்தம் 36 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இவ்வளாகத்தில், உயர் நீதிமன்றம் மட்டுமின்றி, மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம், மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம், சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றம், குடும்ப நல நீதிமன்றம் உட்பட, பல நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
வழக்கு விசாரணை மற்றும் அன்றாடப் பணிகளுக்காக தினமும் 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர்.
நீதிமன்றம், விமான நிலையம் போன்ற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மதுபானங்கள், போதைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், உயர் நீதிமன்றத்தின் மூன்றாவது நுழைவாயில் அருகே காலி மது பாட்டில்கள், குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் பைகள் ஆங்காங்கே கிடக்கின்றன. இதனால் சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன், நீதிமன்றத்தின் கண்ணியம், பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து வழக்கறிஞர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
உயர் நீதிமன்றத்தின் மூன்றாவது நுழைவாயில் அருகே மது பாட்டில்கள் கிடப்பதும், நாய்கள் நீதிமன்ற வளாகத்தில் திரிவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இதுகுறித்து நிர்வாகம் உரிய கவனம் செலுத்துவதில்லை. இப்பிரச்னைக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், நீதிமன்றத்தின் மீதான மரியாதை குறையும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.