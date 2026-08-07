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சாய்ராம் கோப்பை கைப்பந்து: அம்பத்துார், பெரம்பலுார் பள்ளி அணிகள் 'சாம்பியன்'

சாய்ராம் கோப்பை கைப்பந்து: அம்பத்துார், பெரம்பலுார் பள்ளி அணிகள் 'சாம்பியன்'

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:55 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:55 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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சென்னை: சாய்ராம் கல்லுாரியில் நடந்த கைப்பந்து போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் அம்பத்துார் தனியார் பள்ளியும், மகளிர் பிரிவில் பெரம்பலுார் பள்ளி அணியும், முதலிடங்களை பிடித்தன.

மேற்கு தாம்பரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லுாரி சார்பில், மாநில அளவில் 'சாய்ராம் லியோ முத்து கோப்பை'க்கான பள்ளிகள் இடையேயான கைப்பந்து போட்டி, நேற்று நிறைவடைந்தது.

ஆண்கள் பிரிவில் அம்பத்துார் ஜி.கே., ஷெட்டி விவேகானந்தா வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 'சாம்பியன்' பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

ராயபுரம் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி, விழுப்புரம் வைகாப் பள்ளி, திருவள்ளூர் எம்.கே.பி., சேவாலயா பள்ளிகள், முறையே இரண்டு, மூன்று, நான்காவது இடங்களை பிடித்தன.

பெண்கள் பிரிவில், பெரம்பலுார் அரசு பள்ளி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அம்பத்துார் ஜி.கே., ஷெட்டி விவேகானந்தா வித்யாலயா, மேல் அயனம்பாக்கம் வேலம்மாள் வித்யாலயா, திருவொற்றியூர் கவி பாரதி வித்யாலயா பள்ளிகள், முறையே அடுத்தடுத்த இடங்களை வென்றன.

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு முறையே 10,000 முதல் 3,000 ரூபாய் வரை ரொக்கப் பரிசுகளுடன் கோப்பை, சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. பரிசுகளை, ஸ்ரீ சாய்ராம் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரியின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பிரிவு 'டீன்' சண்முகசுந்தர் வழங்கினார்.

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