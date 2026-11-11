ஊழியர்களுக்கு ரூ.1.62 கோடி மதிப்பு வீட்டு மனைகள் வழங்கல்
ஊழியர்களுக்கு ரூ.1.62 கோடி மதிப்பு வீட்டு மனைகள் வழங்கல்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:55 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:45 PM
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, தன் நிறுவனத்தில் நீண்டகாலமாக அர்ப்பணிப்புடனும், விசுவாசத்துடனும் பணிபுரிந்து வரும் ஒன்பது ஊழியர்களுக்கு, தலா ஒரு வீட்டு மனையை, சலானி குழுமம் வழங்கியுள்ளது.
சலானி குழும தலைவர் ஜெயந்திலால் சலானி, நிறுவனத்தின் ஆண்டு விழாவின்போது, 'நீண்ட காலமாக சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களில், தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்து, அவர்கள் வீடு கட்டுவதற்கான வீட்டு மனைகள் வழங்கப்படும்' என, அறிவித்திருந்தார்.
அதன்படி தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னையில் நடந்த விழாவில் ஒன்பது ஊழியர்களுக்கு, விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே, தலா ஒரு வீட்டு மனையை, ஜெயந்திலால் சலானி வழங்கினார்.
ஒன்பது ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரை, திண்டிவனத்தில் மனை அமைந்துள்ள இடத்திற்கு அழைத்து சென்று காட்டியுள்ளது.
ஒரு வீட்டு மனையின் மதிப்பு, 18 லட்சம் ரூபாய். ஒன்பது ஊழியர்களுக்கும் தலா, 1,207 சதுர அடியில் மொத்தம், 1.62 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வீட்டு மனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் போனஸ் மற்றும் சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டதுடன், 60 ஊழியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவி தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.