சென்னையில் சலானி ஜுவல்லரியின் தங்கம், வைர நகை கண்காட்சி தொடக்கம்
சென்னையில் சலானி ஜுவல்லரியின் தங்கம், வைர நகை கண்காட்சி தொடக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
சென்னை: ‘சலானி ஜுவல்லரி மார்ட்’ நிறுவனத்தின், ‘ஜுவல்வெர்ஸ் சீசன் – 1’ என்ற இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பிரத்யேக நகை கண்காட்சி, சென்னை பின்னிசாலையில் உள்ள தாஜ் கன்னிமாரா நட்சத்திர ஹோட்டலில் நேற்று தொடங்கியது.
இதை, சலானி ஜுவல்லரி நிறுவனர் ஜெயந்திலால் சலானி தலைமையில், ஆதித்யாராம் குழுமத்தின் நிறுவனர் ஆதித்யா ராம் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த கண்காட்சி வரும், 11ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இதில் தங்கம், வைரம், போல்கி, ரோஸ் கட், வண்ண கற்கள் பதித்த நகைகள் என, பல வகையான பிரத்யேக நகைகளின் தொகுப்புகள், ஒரே இடத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
நிகழ்ச்சியில், ஆதித்யா ராம் பேசியதாவது:
இதுவரை பல்வேறு நகை கண்காட்சிகளுக்கு சென்றுள்ளேன். ஆனால், இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளள பல்வேறு வகையான நகை தொகுப்புகள் ஆச்சரியம் அளிக்கின்றன. பெண்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல், ஆண்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் கண்ணை கவரும் நகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஜெயந்திலால் சலானி கூறியதாவது:
இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத மிகச்சிறந்த டிசைன்கள், மிகவும் நேர்த்தியாக செய்யப்பட்ட தங்கம், வைரம், போல்கி, ரோஸ் கட், வண்ண கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பிரத்யேக நகை தொகுப்புகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
பொற்கொல்லர்களின் கை வண்ணத்தை காட்டுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கண்காட்சி இது. அனைவரும் வர வேண்டும்; நுழைவு கட்டணம் கிடையாது.
சலானி ஜுவல்லரிக்கு, பல்வேறு கிளைகள் இருந்தாலும், தனித்துவமானது என காட்டுவதற்கு, இந்த கண்காட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. வரும் நவம்பருக்கு பின், தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கண்காட்சி, தினமும் காலை, 10:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை நடக்கும். தங்க நகைகளுக்கு சேதாரத்தில், 50 சதவீதம் தள்ளுபடி, வைரங்கள் காரட் ஒன்றுக்கு, 58,900 ரூபாய், பழைய தங்க எக்ஸ்சேஞ்சில் கிராமுக்கு, 150 ரூபாய் கூடுதல், போல்கி நகைகளுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை உள்ளிட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்நிகழ்ச்சியில் சலானி ஜுவல்லரியின் நிர்வாகிகள் ஸ்ரீபால் சலானி, கவுதம் சலானி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.