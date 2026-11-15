கந்தன்சாவடியில் ரேஷன் அரிசி கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை?
கந்தன்சாவடியில் ரேஷன் அரிசி கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை?
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
கந்தன்சாவடி: கந்தன்சாவடி ரேஷன் கடையில், பொதுமக்களுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்களை முறையாக வழங்காமல், கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதாக, புகார் எழுந்துள்ளது.
பெருங்குடி மண்டலம், கந்தன்சாவடி அண்ணா நெடுஞ்சாலையில், முழுநேர ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது. இக்கடையில் பொருட்களை வாங்க வரும் பயனாளிகளுக்கு, முறையாகப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதில்லை என, புகார் உள்ளது.
அப்பகுதிமக்கள் கூறியதாவது:
தினமும் மதியம் 12:30 மணிக்குப் பின் இணைய சேவை கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி, பொருட்கள் வாங்க வருவோரை, விற்பனையாளர் திருப்பி அனுப்புகிறார். மதியம் 2:00 மணிக்குப் பின், மூட்டை மூட்டையாக அரிசி, கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், வெளியூரைச் சேர்ந்த பயனாளிகளை 20ம் தேதிக்குப் பின் வருமாறு கூறி அலைக்கழிப்பதுடன், இலவச அரிசியையும் முறையாக வழங்குவதில்லை. சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர் மீது அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.