/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/துாய்மை பணி: 78 டன் குப்பை கழிவுகள் அகற்றம்
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
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சென்னை: சென்னையில் உள்ள நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளில் நேற்று, 78 டன் குப்பை கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.
சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னையில் உள்ள நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளில் நேற்று, துாய்மை பணி நடந்தது. தேங்கியிருந்த குப்பை, கட்டட கழிவுகள், சுவரொட்டிகள், செடி, கொடிகள் உள்ளிட்டவை அகற்றப்பட்டன.
அதன்படி, 51 டன் குப்பை கழிவுகள், 27 டன் கட்டட கழிவுகள் என, 78 டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இப்பணியில், 1,142 துாய்மை பணியாளர்கள், 225 வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
பொதுமக்கள் தங்கள் சுற்றுப்புறங்களை துாய்மையாக பராமரித்து, பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்த்து, மாநகராட்சிக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.