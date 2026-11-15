கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய தொட்டியில் தவறி விழுந்து துாய்மை பணியாளர் இறப்பு
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய தொட்டியில் தவறி விழுந்து துாய்மை பணியாளர் இறப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ஆவடி: பட்டாபிராம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 10 அடி ஆழ தொட்டியில் தவறி விழுந்து, செல்வம், 44, என்ற ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர், இன்று (நவ.,14) உயிரிழந்தார்.
பட்டாபிராம், உழைப்பாளர் நகர், ஏழாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் செல்வம், 44; ஆவடி மாநகராட்சியில் குப்பை மேலாண்மையை ஒப்பந்தம் எடுத்துள்ள ‘பாலாஜி குளோபல்’ நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த ஊழியர்.
இவரது மனைவி ரேகா, 42, வீட்டு வேலை செய்து வருகிறார். 4 வயதில் மகன் உள்ளார்.
முத்தாபுதுப்பேட்டை, சபி நகர் பகுதியில் இன்று காலை, சாலையை சுத்தம் செய்யும் பணியில் செல்வம் ஈடுபட்டிருந்தார்.
பின், அங்குள்ள மாநகராட்சி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவை வாங்கி சாப்பிட்டார்.
சாப்பிட்டு முடித்ததும், சிறுநீர் கழிக்க கழிப்பறை சென்றவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, அங்கிருந்தோர் சென்று பார்த்தனர்.
அப்போது, கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு முத்தாபுதுப்பேட்டை ஏரிக்கு அனுப்பப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 10 அடி ஆழ தொட்டியில் தவறி விழுந்து, செல்வம் மயங்கி கிடந்தார்.
ஐந்து அடிக்கு தண்ணீர் இருந்த தொட்டியில் இறங்கிய சக ஊழியர்கள், செல்வத்தை மீட்டு ஆவடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவ பரிசோதனையில், செல்வம் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது.
ஆவடி முத்தாபுதுப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, செல்வத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி, விசாரித்து வருகின்றனர்.