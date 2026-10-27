குப்பை தொட்டியில் மீட்ட 7 சவரன் நகை ஒப்படைத்த துப்புரவு ஊழியருக்கு பாராட்டு
குப்பை தொட்டியில் மீட்ட 7 சவரன் நகை ஒப்படைத்த துப்புரவு ஊழியருக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:14 PM
மயிலாப்பூர்: குப்பை தொட்டியில் கிடந்த, 7 சவரன் நகையை கண்டெடுத்து, அதன் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த துப்புரவு ஊழியருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
யானைகவுனி, கல்யாணபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன் காந்தி, 43, தேனாம்பேட்டை மண்டலம், 125வது வார்டில் துப்புரவு ஊழியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
கடந்த, 21ம் தேதி மயிலாப்பூர் நடுத்தெருவில் உள்ள குப்பை தொட்டியில் கிடந்த, 7 சவரன் நகையை கண்டெடுத்தார். அதை மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த ரமா, 52 என்பவர் தனது நகை மாயமானதாக புகார் அளிக்க வந்துள்ளார். அவரிடம் துப்புரவு ஊழியர் மீட்டு கொடுத்த நகை குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் நகை அவருடையது தான் என, உறுதியானது. துப்புரவு ஊழியர் முன்னிலையில் நகையை உரிமையாளரிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர். துப்புரவு ஊழியரின் நேர்மையை போலீசார் பாராட்டினர். நகை உரிமையாளரும் துப்புரவு ஊழியரை கும்பிட்டு நன்றியை தெரிவித்தார்.