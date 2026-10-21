/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/அரக்கோணத்தில் சங்கரா பல் மருத்துவமனை
ADDED : அக் 20, 2026 08:47 PM
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பம்மல் சங்கரா கண் மருத்துவமனையின் 40-வது விஷன் சென்டர் அரக்கோணத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதை, கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ், நேற்று திறந்து வைத்தார். உடன், ரோட்டரி முன்னாள் உதவி மாவட்ட கவர்னர் தேவேந்திரன், ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் கவர்னர் முத்துப்பழனியப்பன், சங்கரா கண் மருத்துவமனை செயல் இயக்குநர் சங்கர், ஓய்வுபெற்ற துணை கலெக்டர் பார்த்திபன், கணேசன் சுப்பையா, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரக்கோணம் நகரச் செயலர் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர்.