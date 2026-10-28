பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலைத்தை பாதுகாக்க சவுமியா அன்புமணி மனு
பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலைத்தை பாதுகாக்க சவுமியா அன்புமணி மனு
ADDED : அக் 27, 2026 06:00 PM
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தை வரையறுத்து அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சென்னை கிண்டியில் உள்ள முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலர் அலுவலகத்தில் தலைமை வனப் பாதுகாவலர் ராகேஷ்குமார் ஜகானியாவிடம் பா.ம.க., எம்.எல்.ஏ., சவுமியா அன்புமணி நேற்று மனு அளித்தார்.
பின் அவர் அளித்த பேட்டி;
பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் தொடர்பாக தலைமை வனப் பாதுகாவலரிடம், 14 பக்க மனுவை வழங்கியுள்ளோம்.
சென்னையில் அடையாறு, கூவம், கொசஸ்தலை என மூன்று ஆறுகள் உள்ளன. சென்னை ஆறுகளில் நீர் வரத்துக்கு மழைநீர் மட்டுமே ஆதாரமாக உள்ளன. அதேபோல், கோவிலம்பாக்கம் , மடிப்பாக்கம் , தாம்பரம் என பல இடங்களில் ஏரிகள் உள்ளன. அவை நிரம்பியவுடன் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் செல்கின்றன.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் 12 ஆயிரத்தில் இருந்து 2 ஆயிரம் ஏக்கராக சுருங்கி விட்டது. பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் மழை வெள்ள நீரை உறிஞ்சுவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. உச்ச நீதிமன்றம் இருமுறை அறிவுறுத்தியும் சதுப்பு நிலங்களை அறிவிப்பு செய்யாததன் பின்னணியில் ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான முறைகேடுகள் அரங்கேறி வருகின்றன.
தமிழம் முழுதும் 26,800 சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளன. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக அவற்றில் ஒன்று கூட இதுவரை சதுப்பு நிலமாக அறிவிப்பு செய்யப்படவில்லை. அவை அனைத்தையும் வரையறுத்து அறிவிப்பு செய்ய அறிவுறுத்தி உள்ளோம்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதி மற்றும் பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தின் தாக்கப் பகுதியை ‘டிஜிட்டல்’ முறையில் வரையறுத்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்.
உலக வங்கியின் 1,200 கோடி நிதியில் பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தில் 21 கோடியில் சுற்றுச்சுவர் கட்டுகின்றனர். அத்திட்டத்தை முழுமையாக கைவிட வேண்டும். 65 நீர் நிலைகள் பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியாக உள்ளது; அவற்றை காக்க சதுப்பு நிலமாக அறிவிப்பு செய்வது அவசியம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.