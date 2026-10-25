பள்ளி மாணவன் ஓட்டிய கார் விபத்து நண்பர் பலி; 4 கூட்டாளிகள் காயம்
பள்ளி மாணவன் ஓட்டிய கார் விபத்து நண்பர் பலி; 4 கூட்டாளிகள் காயம்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே, 17 வயது பள்ளி மாணவன் ஓட்டிய கார், கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் நரேன், 17, என்ற மாணவன் பலியானான். நான்கு நண்பர்கள் காயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
சென்னை, அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பாபு மகன் நரேன், 17. இவர், அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவன்.
நரேன், நண்பர்களான சலைத்ராஜ், 17, கேசவ், 16, எபிந்திரன், 16, அரவிந்த், 17, ஆகியோர், அரும்பாக்கத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு கூடி, அரட்டை அடித்தனர்.
அங்கிருந்து, ‘ஹூண்டாய் அசென்ட்’ காரில், இரவு முழுதும் ஊர் சுற்றியுள்ளனர். காரை, சலைத்ராஜ் ஓட்டினார்.
தாம்பரத்தில் ஒரு கடையில் டீ குடித்து, மதுரவாயல் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர்.
நேற்று அதிகாலை 4:00 மணிக்கு, குன்றத்துார் அருகே தரப்பாக்கம் பகுதியில் அதிவேகமாக சென்ற கார், கட்டுப்பாட்டை இழந்து மையத்தடுப்பில் மோதி, எதிர் திசை சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், காரின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த மாணவன் நரேன், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானான். சலைத்ராஜ், கேசவ், எபிந்திரன், அரவிந்த் ஆகிய நான்கு பேரும் காயமடைந்தனர்.
நால்வரும், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். நரேன் உடலை மீட்டு, குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், விபத்து குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.