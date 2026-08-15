தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்னையில் தரையிறங்கும்போதே மீண்டும் வானில் பறந்ததால் அலறல்

சென்னையில் தரையிறங்கும்போதே மீண்டும் வானில் பறந்ததால் அலறல்

சென்னையில் தரையிறங்கும்போதே மீண்டும் வானில் பறந்ததால் அலறல்

ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை, ஆக.15–

ைஹதராபாத்தில் இருந்து, 168 பயணியர், ஏழு ஊழியர்களுடன் சென்னைக்கு வந்த, ‘இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ்’ விமானம் தரையிறங்கியபோது, திடீரென மீண்டும் வானில் பறந்ததால் பயணியர் அலறினர்.

தெலுங்கானா மாநிலம், ைஹதராபாத்தில் இருந்து, வழக்கமான மாலை 4:20 மணிக்கு புறப்படும், ‘இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ்’ பயணியர் விமானம், மாலை 5:40 மணிக்கு சென்னைக்கு வர வேண்டும்.

நேற்று தாமதமாக, மாலை 4:33 மணிக்கு புறப்பட்டு, வந்து சேர வேண்டிய நேரத்திற்கு முன்பாக, 5:20 மணிக்கே சென்னைக்கு வந்தது. அதில், 168 பயணியர், ஏழு பணியாளர்கள் என, 175 பேர் இருந்தனர்.

இதனால், சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தின் ஓடு பாதையில் தரை இறங்குவது போல வந்த அந்த விமானம், திடீரென மீண்டும் வானில் பறந்ததால், பயணியர் அலறினர். அந்த விமானம் மீண்டும் மாலை, 5:26 மணிக்கு தரை இறக்கப்பட்டது.

ஓடுபாதையில் எதிர்பாராத இயக்கம் ஏற்பட்டதால், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையில், விமானம் தரையிறங்க அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இதனால், விமானத்தை தரையிறக்கும் முயற்சி கைவிடப்பட்டு, மீண்டும் வானில் பறக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது என, விமானிகள் தரப்பில், பயணியருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘எதிர்பாராத சூழ்நிலையில், திடீரென மீண்டும் உயரப் பறந்து விட்டு, அதன் பின் விமானங்கள் தரையிறங்குவது வழக்கமான ஒன்றுதான். சென்னை விமான நிலையத்தில், ஓடுபாதை முழு பாதுகாப்பாகவே உள்ளது’ என்றனர்.

‘ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்’  இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த, தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் தியாகராஜன் வெளியிட்ட பதிவு: ஓடுபாதை நடைமுறை தொடர்பான விதிவிலக்குகள், உள் கட்டமைப்பு அல்லது விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையின் பணிச்சுமை காரணமாக, இதுபோன்ற நிலை ஏற்பட்டு இருக்கலாம். இது ஒட்டுமொத்த விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் செயலிழப்புக்கான, தீவிரமான ஆபத்தை ஏற்படுத்த கூடும். ஆகையால், மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம், இதுபோன்ற சம்பவங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்’ என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us