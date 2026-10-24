தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு

வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு

வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு

ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஆவடி: வணிக உரிமம், தொழில்வரி மற்றும் சொத்து வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு, ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இன்று (அக்.,23), ‘சீல்’ வைத்தனர்.

ஆவடி, சி.டி.எச்., சாலையில், ஆதித்தனார் தெரு அருகே, 3,000 சதுரடியில் ஒரு துணிக்கடை உள்ளது. இரு ஆண்டுகளாக, வணிக உரிமம், சொத்து வரி மற்றும் தொழில் வரியை, இந்த கடை செலுத்தவில்லை.

இதையடுத்து ஆவடி மாநகராட்சி துணை கமிஷனர் டிட்டோ தலைமையிலான அதிகாரிகள், இன்று நேரில் சென்று, துணிக்கடைக்கு சீல் வைத்தனர்.

கடை நிர்வாகிகள், வணிக உரிமத்துக்கான நிலுவை தொகையை மட்டும் கட்டியுள்ளனர். மற்ற வரியினங்களை கட்டியதும் கடை திறக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us