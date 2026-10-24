/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM
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ஆவடி: வணிக உரிமம், தொழில்வரி மற்றும் சொத்து வரி செலுத்தாத துணிக்கடைக்கு, ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இன்று (அக்.,23), ‘சீல்’ வைத்தனர்.
ஆவடி, சி.டி.எச்., சாலையில், ஆதித்தனார் தெரு அருகே, 3,000 சதுரடியில் ஒரு துணிக்கடை உள்ளது. இரு ஆண்டுகளாக, வணிக உரிமம், சொத்து வரி மற்றும் தொழில் வரியை, இந்த கடை செலுத்தவில்லை.
இதையடுத்து ஆவடி மாநகராட்சி துணை கமிஷனர் டிட்டோ தலைமையிலான அதிகாரிகள், இன்று நேரில் சென்று, துணிக்கடைக்கு சீல் வைத்தனர்.
கடை நிர்வாகிகள், வணிக உரிமத்துக்கான நிலுவை தொகையை மட்டும் கட்டியுள்ளனர். மற்ற வரியினங்களை கட்டியதும் கடை திறக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.