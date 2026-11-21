ADDED : நவ 20, 2026 06:13 PM
செங்குன்றம்: செங்குன்றம் சுற்றியுள்ள மணல் குடோன்களில் அதிகாரிகள் இன்று (நவ.,20) ஆய்வு செய்து ‘சீல்’ வைத்தனர்.
செங்குன்றம் அருகே புழல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பாடியநல்லுார், நாரவாரிக்குப்பம், வடகரை, அழிஞ்சிவாக்கம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உரிய அனுமதியின்றி மணல் குவித்து வைத்துள்ள, 19 குடோன்களில் இன்று கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள், வருவாய் ஆய்வாளர்கள், செங்குன்றம் போலீசார் உள்ளிட்டோர் ஆய்வு செய்து ‘சீல்’ வைத்தனர். மேலும், 12 கலப்பட மணல் குடோன்களுக்கும் சீல் வைத்தனர்.
குடோன்களில் இருந்து ஆற்று மணல் 2,920 டன்னும், 515 டன், வெள்ளை எம் சாண்ட் 95 டன் உள்பட 6,950 டன் கலப்பட மணல் கைப்பற்றப்பட்டது.
இவற்றை உரிய விதிமுறைகளின் படி பொது ஏலத்தில் விடுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க பொன்னேரி வட்டாட்சியர் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கலப்பட மணல் வைக்கப்பட்டிருந்த, 12 குடோன்களின் உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் செங்குன்றம் காவல் நிலையத்தில் புகார் தரப்பட்டுள்ளது.