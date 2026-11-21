சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் ‘ஏசி’ மின்சார ரயிலில் சீசன் டிக்கெட் நிறுத்தம்
சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் ‘ஏசி’ மின்சார ரயிலில் சீசன் டிக்கெட் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 PM
சென்னை: ‘சென்னை சென்ட்ரல் -– அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ‘ஏசி’ மின்சார ரயிலில் சீசன் டிக்கெட் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது’ என, தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் இரண்டாவது ‘ஏசி’ மின்சார ரயில் சேவை சென்னை சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் தடத்தில் கடந்த மாதம் 23ம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.
குறைந்தபட்ச கட்டணம் 29 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக 104 ரூபாய் என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், சென்ட்ரல் – அரக்கோணத்துக்கு 230 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த புகாருக்கு இன்னும் தீர்வு காணவில்லை.
இந்நிலையில், இந்த ‘ஏசி’ ரயிலில் வழங்கப்பட்டு வந்த சீசன் டிக்கெட்டும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் கீழ் சென்னை சென்ட்ரல் –- அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் 12 பெட்டிகள் கொண்ட ‘ஏசி’ புறநகர் ரயில் சேவை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
டிச.24ம் தேதி வரை இயக்கப்படும் இந்த ரயில் வாரத்தில், சனி மற்றும் ஞாயிற்று தவிர, மற்ற நாட்களில் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன.
வார இறுதி நாட்களில் இந்த ரயில் சேவை கிடையாது என்பதால், பயணியருக்கு குழப்பமும் புகார்களும் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க சோதனைக் காலம் முழுதும் சீசன் டிக்கெட் வழங்கப்படாது. டிக்கெட் கவுன்டர்கள் மட்டுமின்றி, ரயில் ஒன் செயலி மற்றும் ‘ஏடிவிஎம்’ இயந்திரங்கள் வாயிலாக இந்த ஏசி ரயிலுக்கான சீசன் டிக்கெட் வழங்கும் வசதியும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சீசன் டிக்கெட் வழங்குவது குறித்து, பின் அறிவிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
குளறுபடிகளுக்கு தீர்வு காண்க;
இது குறித்து, பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
சென்னை சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் தடத்தில் இயக்கப்படும் ‘ஏசி’ மின்சார ரயிலில் பயணியரிடம் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. இந்த மின்சார ‘ஏசி’ ரயில் சேவை தொடங்கி ஒரு மாதம் ஆகிறது. ஆனாலும், இன்னும் கட்டணத்தில் உள்ள குளறுபடிகளுக்கு தீர்வு காணவில்லை. தற்போது, இந்த ரயிலில் சீசன் டிக்கெட்டும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.