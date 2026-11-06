பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் மீனவர்களுடன் ஆலோசனை ஒத்திவைப்பு
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் மீனவர்களுடன் ஆலோசனை ஒத்திவைப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:50 PM
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், அவர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம் மீண்டும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டினப்பாக்கத்தில், 1,200 கோடி ரூபாய் செலவில், புதிய சட்டசபை மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அமைக்க, அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
இப்பகுதியைச் சுற்றி, 12 மீனவ கிராமங்கள் உள்ளன. புதிய தலைமை செயலகம் அமைந்தால், தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என, மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இம்மாதம் 3ம் தேதி, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மீனவர்களுடன், அமைச்சர்கள் பேச்சு நடத்த ஏற்பாடுகள் நடந்தன.
கூட்டத்திற்கு வருமாறு, மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் விஜயலட்சுமி, மொபைல் போன் மூலம், மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.
எழுத்துப்பூர்வமாக அழைப்பு தராததால், ஆலோசனை கூட்டத்தை புறக்கணிப்பதாக, மீனவர் அமைப்புகள் அறிவித்தன.
இதனால், 3ம் தேதி நடக்க இருந்த கூட்டம், இன்றைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்றைய கூட்டமும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மீனவர்கள் பஞ்சாயத்து சபை ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி கூறியதாவது:
அமைச்சர்கள் நடத்தும் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு, கடிதம் மூலம் அழைப்பு தராமல், மொபைல் போனில் அதிகாரிகள் அழைத்தனர். ஒரு கிராமத்துக்கு இருவர் வீதம், அரசுக்கு சாதகமாக பேசக்கூடிய, 24 நிர்வாகிகளை மட்டும் அழைத்துள்ளனர். இதனால், நாங்கள் பங்கேற்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மீனவர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்படும். இதற்காக தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும்’ என்றனர்.