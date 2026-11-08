அதிக விலைக்கு டீசல் விற்பனை? பெட்ரோல் பங்க் மீது புகார்
அதிக விலைக்கு டீசல் விற்பனை? பெட்ரோல் பங்க் மீது புகார்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
கோயம்பேடு: நெற்குன்றம் – மதுரவாயல் பகுதியில் உள்ள தனியார் பெட்ரோல் நிலையத்தில், டீசல் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதாக, கோயம்பேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய மோட்டார் போக்குவரத்து காங்கிரசின் கல் மற்றும் மணல் குழுத் தலைவர் யுவராஜ் அளித்த புகார் மனு:
அக்., 24ம் தேதி, நெற்குன்றம் – மதுரவாயல் பகுதியில் உள்ள, ‘ஷெல்’ பெட்ரோல் நிலையத்தில், என் வாகனத்திற்க, 5 லிட்டர் டீசல் நிரப்பியபோது, 664 ரூபாய்க்கு ரசீது வழங்கப்பட்டது.
அதே நாளில், எதிரே உள்ள பாரத் பெட்ரோலியம் நிலையத்தில், 5 லிட்டர் டீசலுக்கு 497.85 ரூபாய் ரசீது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இரு நிலையங்களுக்கும் இடையே, 166.15 ரூபாய் விலை வித்தியாசம் உள்ளது.
இந்த வேறுபாடு வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்துத் தொழிலில் ஈடுபடுவோருக்கு கூடுதல் பொருளாதாரச் சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நிலையத்தின் விற்பனை ரசீதுகள், பணப் பரிவர்த்தனை பதிவுகள், டீசலின் வகை மற்றும் தரம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து, விதிமீறல் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.