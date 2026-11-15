/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தெருவிளக்குகள் எரிவதை கண்காணிக்க தனி அதிகாரிகள்
ADDED : நவ 15, 2026 11:11 PM
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சென்னை: கழிப்பிட மேலாண்மை திட்டத்தில், சென்னையில் 1,479 இடங்களில், 10,444 கழிப்பறை இருக்கைகள் அமைக்க திட்டமிட்டு, 853 இடங்களில், 7,644 கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. மேலும் 433 இடங்களில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று (நவ.,15) இரவு நடந்த ஆய்வில், 3.11 லட்சம் தெருவிளக்குகளில், 1,610 தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை என தெரிந்தது. வடிகால், மெட்ரோ ரயில் பணியால் கேபிள் துண்டாகி, மின்தடையால் எரியாத விளக்குகள், 24 மணி நேரத்தில் சரி செய்யப்பட்டன. இரவில் அனைத்து விளக்குகளும் ஒளிரும் வகையில், தனி அதிகாரிகள் நியமித்து தெருவிளக்குகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
– சமீரன்,
மாநகராட்சி கமிஷனர்.