ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் தொடர் விபத்து: 5 பேர் காயம்

ADDED : நவ 04, 2026 08:08 PM
படப்பை: ஸ்ரீபெரும்புதுாரில், அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதிய விபத்தில் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி, தடம் எண்: 583 அரசு பேருந்து நேற்று 30க்கும் மேற்பட்ட பயணியருடன் சென்றது.
மணிமங்கலம் – கரசங்கால் சாலையில் சென்றபோது, எதிரே வந்த ‘மாருதி சுசூகி எர்டிகா’ கார் மீது மோதியது. இதில், கார் சேதமடைந்து சாலையோர பள்ளத்தில் சிக்கியது. அப்போது, பின்னால் ‘யமஹா எப்.இசட் பைக் ஓட்டி வந்த நபரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், அந்த கார் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில், ஆவடியைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் சண்முகம், 29, ஊரப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பைக் ஓட்டுநர் பார்த்திபன், 30, ஆகியோர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
பேருந்தில் பயணித்த மூவருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. ஐந்து பேரும் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். விபத்து குறித்து கூடுவாஞ்சேரி போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.