மடிப்பாக்கம் கைவேலி சந்திப்பில் மேம்பாலம் வாகன நெரிசலை தீர்க்க அமைப்பது அவசியம்: கிடப்பில் போட்ட திட்டத்தை துாசிதட்டுமா நெடுஞ்சாலை துறை?
மடிப்பாக்கம் கைவேலி சந்திப்பில் மேம்பாலம் வாகன நெரிசலை தீர்க்க அமைப்பது அவசியம்: கிடப்பில் போட்ட திட்டத்தை துாசிதட்டுமா நெடுஞ்சாலை துறை?
UPDATED : அக் 16, 2026 06:32 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:28 PM
மடிப்பாக்கம்: தாம்பரம்- – வேளச்சேரி சாலை கைவேலி சந்திப்பில், அமைக்கவிருந்த மேம்பாலத் திட்டத்தை, நெடுஞ்சாலை துறை பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போட்டுள்ளது. இதனால், இப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, வாகன ஓட்டிகள் திணறி வருகின்றனர்.
வேளச்சேரி – -தாம்பரம் சாலையில், விஜயநகர் மேம்பாலம் அடுத்து மடிப்பாக்கம் சந்திப்பு உள்ளது.
சைதாப்பேட்டை, வேளச்சேரி, தரமணி, பெருங்குடியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், மடிப்பாக்கம், கீழ்கட்டளை, மூவரசம்பட்டு, புழுதிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்ல, மடிப்பாக்கம் பிரதான சந்திப்பே முக்கிய வழித்தடம்.
அதேபோல, கோவிலம்பாக்கம், கீழ்கட்டளை, பழைய பல்லாவரம், மடிப்பாக்கம், புழுதிவாக்கம் பகுதி மக்கள் விஜயநகர், தரமணி, ஓ.எம்.ஆர்., – இ.சி.ஆர்., செல்லவும் அந்த வழித்தடத்தையே வாகன ஓட்டிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மாநகர பேருந்துகள் செல்லும் வழியாகவும் உள்ளது.
இதனால், அதிகாலை முதல் நள்ளிரவு வரை, இச்சாலையில் போக்குவரத்து நிறைந்திருக்கும்.
இந்நிலையில், மடிப்பாக்கம் சந்திப்பு கைவேலி சிக்னலில், வாகனங்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்கும் நிலை உள்ளது.
இது குறித்து, நம் நாளிதழில் விரிவான செய்தி வெளியிட்டது. இதையடுத்து, மடிப்பாக்கத்தில் இருந்து பள்ளிக்கரணை செல்லும் வாகனங்கள் நேரடியாக வலது புறம் திரும்பாமல், விஜயநகர் மேம்பாலத்தின் அடியில் ‘யு – -டர்ன்’ திரும்பும் வகையில் வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டது.
அப்படி இருந்தும் கைவேலி சிக்னலில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது குறையவில்லை. இதனால், விஜயநகரில் இருந்து மடிப்பாக்கத்தில் வலதுபுறம் திரும்பும் வழித்தடம் முழுமையாக மூடப்பட்டது.
மாறாக, கைவேலி சிக்னலில் இருந்து அரை கி.மீட்டரில் ‘யு -– டர்ன்’ எடுத்து, மடிப்பாக்கம் செல்ல வழிவகை செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் நெரிசல் குறைந்தபாடியில்லை. தவிர, யு – டர்னில் பேருந்து, கனரக வாகனங்கள் திரும்புவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த சந்திப்பில் யு வடிவ மேம்பாலம் அமைக்க, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், நெடுஞ்சாலைத் துறை திட்டமிட்டது.
கைவேலி சிக்னலில், 2,000 அடி நீளம், 30 அடி அகலத்தில், ஒரு வழிப்பாதையாக, யு வடிவ மேம்பாலம் அமைய இருந்தது.
இதற்கான திட்ட அறிக்கை, மதிப்பீடு, நிலம் கையகப்படுத்துவது, ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வேண்டிய பகுதிகள் என, அதிகாரிகளால் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இதற்கிடையே, கைவேலி சந்திப்பை ஒட்டி பேருந்து நிலையம் அமைக்க, 2010ல் 6 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது.
ஆனால் 2013ல், ‘மோனோ’ ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்படலாம் என, பேருந்து நிலைய திட்டம் கைவிடப்பட்டது. பின், மோனோ ரயில் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, கைவேலி சந்திப்பில் பேருந்து நிலையத்தை மீண்டும் அமைக்க, பல்வேறு தரப்பினர் கோரி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, யு வடிவமாக திட்டமிட்ட மேம்பாலத்தை ரவுண்டானா மேம்பாலமாக மாற்றலாமா என, அதிகாரிகளால் யோசிக்கப்பட்டது. ஆனால், எந்த திட்டமும் இல்லாமல், தற்போது வரை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
வாகனங்களின் பெருக்கம் காரணாக, வேளச்சேரி – தாம்பரம் சாலை, கைவேலி சந்திப்பில், போக்குவரத்து நெரிசல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதை கருத்தில் கொண்டு, கைவேலி சிக்னலில் மேம்பாலம் அமைக்கும் திட்டத்தை த.வெ.க., அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.