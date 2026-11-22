சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து நடப்பாண்டில் 7 பேர் உயிரிழப்பு
சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து நடப்பாண்டில் 7 பேர் உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
சென்னை: சென்னையில் நடப்பாண்டில் சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதில், ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 55 போக்குவரத்து காவல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு பணிபுரியும் போலீசார், போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், பள்ளிகளில் சாலை விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இருப்பினும், பெற்றோர்களே சிறார்களுக்கு வாகனங்களை ஓட்ட அனுமதிப்பதால் விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. இதையடுத்து, சிறார்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்கும் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து போலீஸ் உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நடப்பாண்டு ஜன., 1 முதல் ஆகஸ்ட் 31 வரை சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக, ஐந்து சிறார்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், 15 பேர் படுகாயமும், 25 பேர் லேசான காயமும் அடைந்துள்ளனர்.
சிறார்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்கும் பெற்றோர் மீது மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 199ஏ பிரிவின்படி, மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். வாகனத்தின் பதிவு 12 மாதங்களுக்கு ரத்து செய்யப்படும். சம்பந்தப்பட்ட சிறார் 25 வயது வரை ஓட்டுநர் உரிமம் பெற முடியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.