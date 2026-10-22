வடிகாலில் 2 அடி ஆழத்திற்கு கழிவுகள் நீரோட்டம் தடைபட்டு வெள்ள பாதிப்பு
வடிகாலில் 2 அடி ஆழத்திற்கு கழிவுகள் நீரோட்டம் தடைபட்டு வெள்ள பாதிப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 21, 2026 06:54 PM
வேளச்சேரி: வேளச்சேரி, விஜயநகர் சந்திப்பு பகுதி வடிகாலை துார் வாராததால், 2 அடி ஆழத்திற்கு கழிவுகள் தேங்கியுள்ளது. இதனால் மழைநீர் செல்ல வழியின்றி, குடியிருப்புகளை வெள்ள சூழ்ந்து, வேளச்சேரி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
அடையாறு மண்டலம், 177வது வார்டு, வேளச்சேரி, சீதாராம் நகர், ஸ்பிக் நகர், சுப்பிரமணியன் காலனி, டான்சி நகர் பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர், வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் உள்ள வடிகால் வழியாக, சதுப்பு நிலத்தை அடைகிறது.
இப்பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளைவிட, மழைநீர் வடிகால் ஒரு அடி உயரமாக கட்டப்பட்டு உள்ளது. இதனால், இந்த வடிகாலில் மழைநீர் மெதுவாக வெளியேறுகிறது. மழை அதிகரிக்கும்போது, மோட்டார் வைத்து நீரை வெளியேற்ற வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மழைக்கு முன், வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் உள்ள 3 அடி அகல வடிகாலை துார்வாரி இருக்க வேண்டும்.
ஆனால், விஜயநகர் சந்திப்பு முதல் வேளச்சேரி மேம்பாலம் வரை, 900 மீட்டர் நீளத்தில் உள்ள இந்த வடிகாலை, மாநகராட்சியினர் துார் வாரவில்லை.
இதனால், 3 அடி ஆழம் உடைய வடிகாலில் 2 அடிக்கு கழிவுகள் தேங்கி உள்ளதால், நீரோட்டம் தடைபட்டு, மேற்கூறிய நகர்களில் இருந்து மழைநீர் வெளியேறாமல், குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
இது குறித்து, பகுதிமக்கள் கூறியதாவது:
மேம்பாலம் கட்டும்போது, இப்பகுதி சாலையை சுரண்டி புதுப்பிக்காமல், அதன் மீதே அமைத்ததால், சாலை மட்டம் உயர்ந்து, எங்கள் பகுதி தாழ்வாக மாறியது.
இதனால், சாலையில் வடியும் வெள்ளம் வடிகாலில் செல்லாமல் நகருக்குள் புகுந்து விடுகிறது. வடிகாலில் துார் வாராததால், வெள்ளம் வெளியேறாமல் தேங்கி நிற்கிறது. பாதிப்பை உணர்ந்து வடிகாலில் துார் வாரி, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.