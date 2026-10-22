புழல் ஏரி கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: ரூ.17 லட்சம் அபராதம்
புழல் ஏரி கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: ரூ.17 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:26 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:24 AM
சென்னை: புழல் ஏரியை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளது தொடர்பாக தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தது.
இந்த வழக்கில் சென்னை குடிநீர் வாரியம் தாக்கல் செய்த அறிக்கை:
புழல் ஏரிக்கு செல்லும் கால்வாயில் ஐந்து இடங்களில் கழிவு நீர் எவ்வித தடையும் இன்றி விடப்படுகிறது. இதில் மூன்று இடங்கள் சென்னை மாநகராட்சி எல்லையிலும், இரண்டு இடங்கள் ஆவடி மாநகராட்சி எல்லையிலும் வருகிறது.
இங்கு, சென்னை மாநகராட்சி எல்லையில் வரும், வெங்கடேஷ்வரா நகர், பானு நகர், கள்ளிக்குப்பம் பகுதிகளில் கான்கிரீட்டால் மூடியுடன் கூடிய மழை நீர் கால்வாய் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த கால்வாயில் வீடுகளில் இருந்து கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, மாநகராட்சி நிர்வாகம், சம்பந்தப்பட்ட மக்களுக்கு, 17.87 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.