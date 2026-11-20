புழுதிவாக்கத்தில் கழிவுநீர் குழாயில் உடைப்பு 27 அடி ஆழத்தில் சீரமைப்பு செய்வதில் சிக்கல்
புழுதிவாக்கத்தில் கழிவுநீர் குழாயில் உடைப்பு 27 அடி ஆழத்தில் சீரமைப்பு செய்வதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 19, 2026 08:28 PM
ADDED : நவ 19, 2026 08:24 PM
புழுதிவாக்கம்: புழுதிவாக்கம், சிவபிரகாசம் நகர் பிரதான சாலையில், 27 அடி ஆழத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதே பகுதியில் மூன்று இடங்களுக்கான கழிவுநீர் குழாய் செல்வதால், சீரமைப்பு பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
பெருங்குடி மண்டலம், புழுதிவாக்கம் பகுதியில், பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய், ராமலிங்கா நகர் பிரதான சாலை, சிவப்பிரகாசம் பிரதான சாலை வழியாக, புழுதிவாக்கம் சுடுகாட்டு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீரேற்று நிலையத்திற்கு செல்கிறது.
இந்த குழாய், ஆதம்பாக்கம், உள்ளகரம் பகுதியில் 1.2 கி.மீ., நீளத்திற்கு, 20 முதல் 27 அடி ஆழத்தில் பதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சதாசிவம் நகர், ராமலிங்காநகர், ராம்நகர் ஆகிய பகுதிகளின் பிரதான கழிவுநீர், இந்த பிரதான குழாய் வழியே செல்கிறது.
இந்நிலையில் புழுதிவாக்கம் கழிவுநீரேற்று நிலையம் அருகே, பிரதான குழாயில், நேற்று முன்தினம் அடைப்பு, உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் கழிவுநீர் செல்வது தடைபட்டு, சில தெருக்களில் தேங்கியது. குடிநீர் வாரியத்தினர் சாலையை அடைத்து, குழாய் உடைப்பை கண்டறிந்தனர்.
கழிவுநீர் தேங்கி பிரச்னை ஏற்படுவதை தடுக்க, உடைப்பு ஏற்பட்ட குழாயில் தற்காலிக குழாய் அமைத்து, கழிவுநீரை நிலையத்திற்கு அனுப்பி வருகின்றனர்.
வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்காமல் இருக்க, அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு தடுப்பு வைத்துள்ளனர். இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. குழாய் உடைப்பை சீரமைக்க பல நாட்கள் ஆகும் என தெரிகிறது.
குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சிவப்பிரகாசம் நகர் பிரதான சாலையில், 21 அடி ஆழாத்தில் செல்லும் பிரதான பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைந்துள்ளது. தற்காலிக தீர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள இடத்தில் மூன்று பகுதி பிரதான குழாய்கள் செல்வதால், கவனமுடன் சீரமைப்பு பணி செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனினும், குழாய் மாற்றும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.