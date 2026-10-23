காசிமேட்டில் கழிவுநீர் குழாய் சீரமைப்பு 15 நாட்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம்
காசிமேட்டில் கழிவுநீர் குழாய் சீரமைப்பு 15 நாட்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம்
ADDED : செப் 30, 2026 08:12 PM
சென்னை: காசிமேடு சிக்னல் அருகே, எஸ்.என்., செட்டி சாலை – ஜீவரத்தினம் சாலை சந்திப்பில், சேதமடைந்த கழிவுநீர் குழாயை சீரமைக்கும் பணி இன்று துவங்கி, 15 நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றங்களை, போக்குவரத்து போலீசார் அமல்படுத்தியுள்ளனர்.
போலீசார் அறிக்கை:
* எஸ்.என்., செட்டி சாலை – ஜீவரத்தினம் சாலை சந்திப்பு வழியாக எண்ணுார் நோக்கிச் செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள், ஜீவரத்தினம் சாலை வழியாக திருப்பிவிடப்பட்டு, வி.பி., கோவில் தெரு – டி.எச்., சாலை – டி.எச்., சாலை சுங்கச்சாவடி சந்திப்பு வழியாக செல்ல வேண்டும்
* எண்ணுார் செல்லும் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் இலகுரக வாகனங்கள், ஜீவரத்தினம் சாலை வழியாக திருப்பிவிடப்பட்டு, வி.பி., கோவில் தெரு – டி.எச்., சாலை வழியாக, டி.எச்., சாலை மெட்ரோ ரயில் துாண் 12 அருகே ‘யு – டர்ன்’ செய்து, பாலகிருஷ்ணா தெரு வழியாக செல்ல வேண்டும்
* எண்ணுாரில் இருந்து பாரிமுனை நோக்கி எஸ்.என்., செட்டி சாலை வழியாக வரும் இருசக்கர வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள், பேருந்துகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள், எஸ்.என்., செட்டி சாலை – பவர் குப்பம் சந்திப்பில் வெளியேறும் திசைக்கு திருப்பிவிடப்பட்டு, இடதுபுறம் திரும்பி எஸ்.என்., செட்டி சாலை – காசிமேடு சிக்னல் சந்திப்பு வழியாக செல்ல வேண்டும்.
இதற்கு, வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.