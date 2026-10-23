‘பிரைடு ரைஸில்’ செயற்கை நிறமூட்டி கடைக்காரருக்கு ரூ.10,000 அபராதம்
‘பிரைடு ரைஸில்’ செயற்கை நிறமூட்டி கடைக்காரருக்கு ரூ.10,000 அபராதம்
UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:36 PM
சென்னை: ‘சிக்கன் பிரைடு ரைஸில்’ கூடுதலாக செயற்கை நிறமூட்டி கலந்திருந்த வழக்கில், கடைக்காரர் உட்பட இருவருக்கு, தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தரமணி, கட்டபொம்மன் தெருவில், முகமது யாசின் என்பருவக்கு சொந்தமான, ‘ஐஸ் க்ரீம் சிட்டி அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்’ என்ற ஹோட்டல் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கடையில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள், சமீபத்தில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, உணவகத்தில் தயாரிக்கப்படும் சிக்கன் பிரைடு ரைஸை பரிசோதனை செய்தனர். ஆய்வு முடிவில், அந்த உணவில் ‘சன்செட் யெல்லோ’ என்ற செயற்கை நிறமி அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட, அதிகமாக கலந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கடையின் உரிமையாளர் முகமது யாசின், கடையின் பொறுப்பாளர் ராஜா முகமது ஆகிய இருவர் மீதும் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவுச் செய்யப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த சைதாப்பேட்டை 18வது நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர்.செந்தில்குமார், ‘‘இருவருக்கும் தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டார். அபராதத்தைச் செலுத்தத் தவறினால், தலா ஒரு மாதம் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும்,’’ என, உத்தரவிட்டார்.