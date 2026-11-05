அரசு நிலத்தில் கடைகள்: அதிகாரிகள் அகற்றினர்

UPDATED : நவ 04, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:42 PM
ஆவடி: அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த ஆறு கடைகளை, வருவாய் துறை மற்றும் ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று இடித்து அகற்றினர்.
திருமுல்லைவாயில், சோழம்பேடு பிரதான சாலையில், அய்யா கோவில் பின்புறம் பழைய புல எண் 545ல், அரசுக்கு சொந்தமான 48 சென்ட் களம் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, பல ஆண்டுகளாக ஹார்டுவேர்ஸ் கடை, ஹோட்டல், பழைய இரும்புக்கடை, கார் பழுதுபார்க்கும் கடைகள் இயங்கி வந்தன.
வருவாய் துறை ஆய்வில், நிலம் அரசுக்கு சொந்தமானது என உறுதி செய்யப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற ஆவடி மாநகராட்சி சார்பில் நான்கு முறை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாததால், நேற்று காலை பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் ஆறு கடைகளும் இடித்து அகற்றப்பட்டன. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க திருமுல்லைவாயில் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.