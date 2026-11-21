ADDED : நவ 20, 2026 06:07 PM
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில், பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, போலீஸ் எஸ்.ஐ., சந்திரகாந்தன், 51, இன்று (நவ.,20) மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார்.
சென்னை பி- – 4, உயர் நீதிமன்ற காவல் நிலையத்தில் எஸ்.ஐ., ஆக பணியாற்றியவர் சந்திரகாந்தன்,51. இவர் இன்று வழக்கமான நீதிமன்ற பாதுகாப்பு, கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
காலை, 10:00 மணியளவில் உயர் நீதிமன்ற பாரம்பரியக் கட்டடம் வழியாக, நான்காவது நுழைவாயிலை நோக்கி நடந்துச் சென்றார். அப்போது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, சந்திரகாந்தன் மயங்கி விழுந்தார்.
அங்கு பணியில் இருந்த சக போலீசார், அவரை மீட்டு முதல் உதவிச் சிகிச்சை அளித்தனர். தொடர்ந்து மயக்க நிலையில், இருந்த அவரை, ஆம்புலன்ஸில் சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சந்திரகாந்தன் மருத்துவமனைக்கு வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து, அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.