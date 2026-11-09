/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பணியில் இருந்த எஸ்.ஐ., மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
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வேளச்சேரி: ரோந்துப் பணியில் இருந்த போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் ரமேஷ், 51, அதிகாலை மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார்.
திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர் ரமேஷ். பரங்கிமலை காவலர் குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் தங்கி, வேளச்சேரி போக்குவரத்து காவல் நிலையத்தில், உதவி ஆய்வாளராக பணி புரிந்து வந்தார். இவருக்கு, மனைவி, மூன்று மகன்கள் உள்ளனர்.
நேற்று (நவ.,8) அதிகாலை, வேளச்சேரி பகுதியில் ரோந்து பணியில் இருந்தார். அப்போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. உடனே, அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தனர்.
அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, மேல் சிகிச்சைக்காக, ஜெ.ஜெ.நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துமனைக்கு சென்று கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். வேளச்சேரி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.