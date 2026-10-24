சிக்னல் கோளாறால் கும்மிடிப்பூண்டி தடத்தில் ஒரு மணி நேரம் மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு: காலை நேரத்தில் பரிதவித்த பயணியர்
சிக்னல் கோளாறால் கும்மிடிப்பூண்டி தடத்தில் ஒரு மணி நேரம் மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு: காலை நேரத்தில் பரிதவித்த பயணியர்
UPDATED : அக் 08, 2026 07:37 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:46 PM
சென்னை: தண்டையார்பேட்டை அருகே நேற்று காலை, திடீரென சிக்னல் கோளாறு ஏற்பட்டதால், சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி தடத்தில், ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக மின்சார ரயில்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. ரயில்கள் அடுத்தடுத்து திருவொற்றியூரில் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணியர் அவதிப்பட்டனர்.
சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி, சூலுார்பேட்டை தடத்தில் தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மற்ற வழித்தடங்களைவிட இந்த தடத்தில் மின்சார ரயில் சேவை குறைவு என்பதால், ரயில்களில் எப்போதும் பயணியர் கூட்டம் அலைமோதும்.
இதற்கிடையே, பொன்னேரியில் இருந்து புறப்பட்டு, சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வந்த மின்சார ரயில், தண்டையார்பேட்டையை நெருங்கிய போது, திடீரென சிக்னல் கோளாறு ஏற்பட்டது.
இதனால், காலை 9:00 மணி அளவில், திருவொற்றியூர் - தண்டையார்பேட்டை இடையே நடுவழியில் மின்சார ரயில் நிறுத்தப்பட்டது. அடுத்தடுத்து வந்த மின்சார ரயில்கள், திருவொற்றியூரில் வரிசை கட்டி நின்றன.
ஒரு மணி நேரமாகியும் ரயில் புறப்படாததால், பயணியர் பலர் அந்த ரயிலில் இருந்து இறங்கி, ரயில் தண்டவாளத்தை கடந்து சென்றனர்.
சிலர் திருவொற்றியூர் நிலையம் சென்று, அங்கிருந்து ஆட்டோ, பேருந்துகள் வாயிலாக அலுவலகம், பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு சென்றனர்.
சென்ட்ரலில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி நோக்கி சென்ற மின்சார ரயில்கள், தண்டையார்பேட்டையில் நிறுத்தப்பட்டன.
சம்பவ இடம் சென்ற தொழில்நுட்ப பிரிவினர், சிக்னல் கோளாறை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். காலை 9:40 மணிக்கு பின், இந்த தடத்தின் இரு மார்க்கத்திலும் மின்சார ரயில்கள் இயக்கம் தொடங்கியது.
திருவொற்றியூரில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரயில்களில், முதலில் எந்த ரயில் இயக்கப்படும் என்ற குழப்பத்தில், பயணியர் தண்டவாளத்தில் இறங்கி, அங்கும் இங்குமாக ஓடினர்.
காலை, 10:00 மணிக்கு பிறகே, ரயில் சேவை முழுமையாக சீரானது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டதால், பயணியர் கடும் அவதிப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து, பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
சென்னை மற்றும் புறநகரில் வசிப்போரில் பல லட்சம் பேர், மின்சார ரயில் சேவையை நம்பியே உள்ளனர். அடிக்கடி மின்சார ரயில்களின் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
கோட்டை ரயில் நிலையத்தில், கடந்த 5ம் தேதி மின்சார ரயில் தடம்புரண்டு விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது தண்டையார்பேட்டையில் சிக்னல் கோளாறு ஏற்பட்டு, பயணியர் பாதிக்கப் பட்டுள்ளனர்.
ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய, ரயில்வே நிர்வாகம் தயாராக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சமாக, மாநகர பேருந்துகளையாவது ஏற்பாடு செய்தால், பயணியருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.