தலைமை செயலக திட்டத்தை கைவிட கையெழுத்து இயக்கம்

ADDED : அக் 25, 2026 09:47 PM
பட்டினப்பாக்கம்: பட்டினப்பாக்கத்தில், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என, த.வெ.க., அரசு அறிவித்து அரசாணை வெளியிட்டது. இத்திட்டத்தை கைவிடக்கோரி, பட்டினப்பாக்கம் முள்ளி மாநகரில், இ.கம்யூ., கட்சி சார்பில், கையெழுத்து இயக்கம் இன்று (அக்.,25) தொடங்கியது. நவ., 1 வரை இந்த இயக்கம் நடக்கிறது.
நிருபர்களிடம், வீரபாண்டியன் கூறியதாவது:
கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும், அதனுடன் இயைந்து வாழும் மீனவர்களுக்குச் சொந்தமானவை. அவர்களை வெளியேற்றினால், கடல் தன் இயல்பை இழக்கும்.
கடற்கரையை ஒட்டிய திறந்தவெளி மக்களுக்குச் சொந்தமானது; அங்கு கட்டடங்கள் எழுப்பக் கூடாது. சூழல் அரசியலை முன்னெடுக்கும் பொறுப்பு அரசுக்கு உள்ளது.
எனவே, முதல்வரும், தமிழக அரசும் மீனவர்களின் கோரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய்த்து, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.