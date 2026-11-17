ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் கவிழ்ந்த வேன்: ஓட்டுநரை மீட்ட 'சிங்கப்பெண்' படை
ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் கவிழ்ந்த வேன்: ஓட்டுநரை மீட்ட 'சிங்கப்பெண்' படை
UPDATED : நவ 16, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ஆலந்துார்:ஜி.எஸ்.டி சாலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்த வேனில் சிக்கிய ஓட்டுநர் தர்மா, 25, என்பவரை, 'சிங்கப்பெண்' படை போலீசார், வாகன ஓட்டிகளின் உதவியுடன் பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
சென்னை, கே.கே.நகரில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி, இன்று (நவ.,16) காலை சுற்றுலா வேன் ஒன்று சென்றது. வேனை தர்மா, 25, என்பவர் ஓட்டி சென்றார். பயணியர் எவரும் இல்லை.
ஆலந்துார், சிமென்ட் ரோடு, ஜி.எஸ்.டி. சாலை சந்திப்பு அருகே சென்றபோது, தர்மாவின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், திடீரென சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது.
அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிங்கப்பெண் படை போலீசார் விரைந்து, வாகன ஒட்டிகள் உதவியுடன் வேனில் சிக்கியிருந்த தர்மாவை, கண்ணாடியை உடைத்து மீட்டனர்.
இந்த விபத்தை அடுத்து, பரங்கிமலை - -மீனம்பாக்கம் இடையே சற்று நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவல் அறிந்து வந்த பரங்கிமலை போக்குவரத்து போலீசார், 'பொக்லைன்' இயந்திரத்தின் உதவியுடன் வேனை அப்புறப்படுத்தியதை அடுத்து, போக்குவரத்து சீரானது. விபத்து குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.