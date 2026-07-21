'நீட்ʼ தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தலைமைச் செயலகம் முன் கோஷமிட்ட பாடகர்
'நீட்ʼ தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தலைமைச் செயலகம் முன் கோஷமிட்ட பாடகர்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:31 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
சென்னை:'நீட்ʼ தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, தலைமைச் செயலகம் முன், கோஷமிட்ட பாடகரால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ராணிப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் அறிவு அரசு என்கிற தெருக்குரல் அறிவு, 33; பாடகர். இவர், மதியம் 2:30 மணிக்கு, தன், நண்பர்கள் மூன்று பேருடன் சென்னை, ராஜாஜி சாலையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் முன், 'நீட்ʼ தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, கோஷம் எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அங்கு, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை சமரசம் செய்ய முயன்றனர். ஆனால், சமரசம் ஆகாததால், அவரை வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து, போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்றி சென்றனர்.
இச்சம்பவத்தை ஊடகங்களில் பார்த்த, முதல்வர் தனிப் பிரிவில் இருந்த அதிகாரிகள், முதல்வருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, அறிவு அரசு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் என, கூறியதை அடுத்து, முதல்வரை சந்தித்து, திரும்ப வீட்டுக்கு சென்றார்.
அறிவு அரசு, முதல்வர் விஜய் நடித்த படங்களுக்கும், த.வெ.க., கட்சி பாடல்களை பாடியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.