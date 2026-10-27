சிறுசேரி ‘சிப்காட்’ தொழில் பூங்காவை மேம்படுத்தப்படும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா
சிறுசேரி ‘சிப்காட்’ தொழில் பூங்காவை மேம்படுத்தப்படும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
சென்னை: ‘செங்கல்பட்டு சிறுசேரி சிப்காட் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவில் உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன’ என, தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சிறுசேரி சிப்காட் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு பிரச்னையால், ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை உணர்கிறோம்.
இந்த பிரச்னைகளுக்கு தீர்வுகாண நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மின் வாரிய துணை மின் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள புதுப்பாக்கம் சந்திப்பு வரையிலான, மூன்றாவது குறுக்கு சாலையை தரம் உயர்த்த, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணி வரும் ஜனவரிக்குள் முடிக்கப்படும்.
சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் உள்ள முதலாவது பிரதான சாலையில், வடிகால்களை புனரமைப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி, இம்மாத இறுதியில் திறக்கப்படும்.
சிப்காட் தொழில் பூங்கா எல்லையை புதுப்பாக்கம் கிராமத்துடன் இணைக்கும், 1.50 கி.மீ., கிராம சாலைகளை மேம்படுத்த, செங்கல்பட்டு கலெக்டருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, ஊரக வளர்ச்சி துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம். முதல்வர் விஜய் தலைமையில், அனைவருக்கும் வலுவான மற்றும் தடையற்ற உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதில், முழு உறுதியுடன் உள்ளோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.