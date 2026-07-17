சென்னை மாநகராட்சியில் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேர் 'சஸ்பெண்ட்'
சென்னை மாநகராட்சியில் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேர் 'சஸ்பெண்ட்'
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:01 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:00 AM
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் நிதி முறைகேடு, லஞ்சம் வாங்கியது, வேலை வாங்கி தருவதாக ஏமாற்றியது உள்ளிட்ட புகார்களில், அதிகாரிகள் உட்பட ஆறு பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியில், கட்டட அனுமதி, சுகாதார சான்று, சாலை, வடிகால்வாய் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு லஞ்சம் கேட்கும், அதிகாரிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக, ஒப்பந்ததாரர்கள், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தகவல் அளித்தவர்களிடம் பெறப்பட்ட தகவல்கள், ஆதாரங்கள் அடிப்படையில், லஞ்சம், வேலைக்கு பணம் வாங்கியது, பொது நிதியை தவறாக பயன்படுத்தியது உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்ட, அதிகாரிகள் உட்பட ஆறு பேர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.
அடுத்தது யார்?
லஞ்சம், ஊழலில் சமரசம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன் அடிப்படையில், லஞ்ச புகாரில் சிக்கியவர்கள் குறித்து முறையாக விசாரணை செய்து, பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளோம்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கூறிய குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில், முறையாக விளக்கம் அளிக்காத மேலும் சில அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
செய்யும் வேலைக்கு லஞ்சம் கேட்பது, வேலை வாங்கி தருவதாகவும், இடமாற்றம் செய்ய ஏற்பாடு செய்வதாகவும் கூறி லஞ்சம் கேட்டால், நேரடியாக என் கவனத்துக்கு கொண்டு வரலாம்.
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்மீது, ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுப்பதை உறுதி செய்வேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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சோழிங்கநல்லுார் மண்டலம், 199வது வார்டு சுகாதாரப் பிரிவு ஊழியர் அருண், 40. நிரந்தர ஊழியராக மாதம் 41,000 ரூபாய் சம்பளம் பெறுகிறார்.
அதே வார்டில் துாய்மை பணிகளை மேற்கொள்ளும் 'உர்பேசர் ஸ்மித்' நிறுவனத்தில், நான்கு ஆண்டுகளாக தற்காலிக ஊழியராகவும் பணிபுரிந்து 23,000 ரூபாய் சம்பளம் பெற்றுள்ளார். இவர் 195வது வார்டில் துாய்மை பணிக்குச் சென்றபோது இந்த விபரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
இந்த முறைகேட்டுக்கு நிறுவன மண்டல மேலாளர் ஒருவர் துணைபுரிந்து மாதந்தோறும் பணம் பெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
'உர்பேசர் ஸ்மித்' நிறுவன மண்டல மேலாளர் சங்கர் கூறுகையில், “அருண், மாநகராட்சி நிரந்தர பணியாளர் என்பது தெரியாது. விபரம் தெரியவந்ததும் அவரை நீக்கிவிட்டோம். பணம் பெற்றதாக கூறப்படுவது உண்மையல்ல,” என்றார்.