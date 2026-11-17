/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சில வரி
ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
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பெரம்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மகாகவி பாரதி நகர் மேற்கு அவென்யூ சாலை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, சி.ஐ.டி.யு., வடசென்னை மாவட்டக் குழு சார்பில் இன்று (நவ.,16) மாலை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்டத் தலைவர் மகேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். இதில், ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும்; மின்சாரத் துறையைத் தனியாருக்கு தாரை வார்க்கக் கூடாது; சமூகநீதி மற்றும் வேலைவாய்ப்பைப் பறிக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி, மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர்.