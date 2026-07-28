சுரங்கம் மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் டிப்ளமா படிப்பு அறிமுகம்
சுரங்கம் மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் டிப்ளமா படிப்பு அறிமுகம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:14 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
* சென்னை பல்கலையின் பயன்பாட்டு நிலவியல் துறை சார்பில், நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் சுரங்கம் மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் எனும் ஓராண்டு டிப்ளமா படிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. படிப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு, நேரடியாக சுரங்கங்களுக்கு சென்று கற்கும் சூழல் உட்பட பல வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
* எம்.டி.சி., எனும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில், ஓராண்டு தொழில் பழகுநர் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. இதில் சேர, இன்ஜி., பட்டம், டிப்ளமா முடித்தோர், கலை, அறிவியல், வணிக இளநிலை பட்டதாரிகள், nats.education.gov.in என்ற இணையதளத்தில், ஆக., 28க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
* சேத்துப்பட்டு பகுதியில் சட்டவிரோதமாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின் மோட்டார் அமைத்து குடிநீர் திருட்டில் ஈடுபட்ட, மூன்று வீடுகளின் இணைப்பை, உதவி பொறியாளர் தனலட்சுமி தலைமையிலான அதிகாரிகள் துண்டித்தனர்.
* புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள குறைகளை திருத்தி, புதிய அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர், பெரம்பூர் தாசில்தார் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
* மணலி, எலந்தனுார் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்; கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, எலந்தனுார் கிராம சேவா சங்கத்தினர், மணலி மண்டல உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர்.