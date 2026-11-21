/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/போரூர் தி.மு.க., வட்ட செயலர் மகன் தற்கொலை
ADDED : நவ 20, 2026 05:09 PM
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போரூர்: போரூர் தி.மு.க., வட்ட செயலர் மகன் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
போரூர், லட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர் தி.மு.க., வட்ட செயலர் மோசஸ். இவரது மகன் பூரேந்தர், 21, இவரது மனைவி பூஜா, 20 . தம்பதிக்கு ஒரு மாத குழந்தை உள்ளது.
போரூர், மங்கலா நகரில் வசிக்கும் கணவன் – மனைவியே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்று (நவ.,19) இரவு, மனைவியிடம் கோபித்துக் கொண்டு, மது போதையில் தந்தை வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.
அவரை வீட்டிற்கு செல்லுமாறு மோசஸ் அறிவுறுத்தினார். காலையில் செல்வதாக கூறி அறைக்கு சென்று படுத்துள்ளார். இன்று (நவ.,20) காலை நீண்ட நேரமாகியும் கதவு திறக்கப்படாததால், கதவை உடைத்து உள்ளே பார்த்த போது, பூரேந்தர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
போரூர் போலீசார் விசாரணையில், குடும்ப பிரச்னையில் அவர் தற்கொலை செய்தது தெரிந்தது.