/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தந்தையை இரும்பு கம்பியால் குத்தி கொன்ற மகன் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 04:51 PM
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செம்மஞ்சேரி: தந்தையை இரும்பு கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்த கார்த்திக், 33 என்ற மகனை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
செம்மஞ்சேரி, சுனாமி நகரை சேர்ந்தவர் ராயன், 65. கூலி வேலை செய்து வந்தார். இவரது மகன் கார்த்திக், 33. இவர், சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.
நேற்று (நவ.,6) வீட்டில், தந்தை, மகனிடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த கார்த்திக், இரும்பு கம்பியால் தந்தை ராயன் தலையில் பலமாக தாக்கினார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த ராயன், ஓமந்துாரார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலினின்றி, இன்று (நவ.,7) பலியானார்.
இதைடுத்து, செம்மஞ்சேரி போலீசார் கொலை வழக்கு பதிந்து, கார்த்திக்கை கைது செய்து, காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.