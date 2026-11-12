கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பணி முடியாததற்கு மாநில அரசே காரணம்: தெற்கு ரயில்வே தகவல்
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பணி முடியாததற்கு மாநில அரசே காரணம்: தெற்கு ரயில்வே தகவல்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:12 AM
ADDED : நவ 11, 2026 06:00 PM
சென்னை: 'கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலைய பணிகள் முடியாததற்கு, மாநில அரசுதான் காரணம்' என, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோயம்பேடு புறநகர் பஸ் நிலையத்தில் ஏற்படும் நெரிசலுக்கு தீர்வாக, கிளாம்பாக்கத்தில், 88 ஏக்கர் பரப்பளவில், 393.71 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டில் உள்ளது.
சென்னையில் இருந்து வெளியூருக்கு செல்லும், 90 சதவீத அரசு பேருந்துகள் இங்கிருந்தே இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மின்சார ரயில் நிலையம் இணைப்பு வசதி இல்லாமல் உள்ளது.
வண்டலுார் ரயில் நிலையத்தை அடுத்துள்ள, கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள், 2024 ஜன., 2ம் தேதி தொடங்கின.
கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து, 500 மீட்டர் துாரத்தில் இந்த ரயில் நிலையம் அமைகிறது. ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கி, மூன்று ஆண்டுகள் நெருங்கிவிட்டது.
திட்டமிட்ட காலம் முடிந்து, ஓராண்டாகிவிட்டது. தீபாவளிக்கு முன் ரயில் நிலையம் செயல்பாட்டுக்கு வந்து விடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவில்லை. இது, பயணியரிடம் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து பயணியர், தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு செல்ல, சாலை போக்குவரத்து வசதி மட்டுமே உள்ளது. பெரும்பாலான மக்கள் மாநகர பேருந்துகளையே நம்பி உள்ளனர்.
பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களில், பயணியர் கூட்டம் அதிமாக இருக்கிறது. தாம்பரம், பெருங்களத்துார், வண்டலுார் பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய ரயில் நிலையம் என்பது மிகவும் அவசியமானது. இனியும் தாமதிக்காமல், இந்த ரயில் நிலையத்தை விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கிளாம்பாக்கத்தில் 20 கோடி ரூபாயில், புதிய ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளில், ரயிலவே துறை பணிகள் பெரும்பாலும் முடிந்து விட்டன.
இருப்பினும், மாநில அரசு சார்பில் மேற்கொள்றப்படும் மழைநீர் கால்வாய் உள்ளிட்ட சில பணிகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இதேபோல், கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, பேருந்து நிலையத்தை இணைக்கும் வகையில், ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் மேம்பால நடைபாதை பணிகளையும் மாநில அரசு இன்னும் முடிக்காமல் உள்ளது. இதுவே, சிக்கலுக்கு காரணம்.
எனவே, மொத்த பணிகளும் முடித்து, கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.