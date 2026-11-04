தென் மண்டல பல்கலை டேபிள் டென்னிஸ்: எஸ்.ஆர்.எம்., சாதனை
தென் மண்டல பல்கலை டேபிள் டென்னிஸ்: எஸ்.ஆர்.எம்., சாதனை
ADDED : நவ 03, 2026 04:40 PM
சென்னை: தென் மண்டல அளவில் பல்கலைகளுக்கு இடையில் நடந்த மாணவர்களுக்கான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணியின் சாதனை தொடருகிறது.
ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கீதம் பல்கலை சார்பில், தென் மண்டல அளவில் பல்கலை அணிகளுக்கு இடையிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, கடந்த 31ம் தேதி முதல் நேற்று முன்தினம் வரை நடந்தது. இதில், 96 அணிகள் பங்கேற்றன.
போட்டி தொடரில் அசத்திய சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., அணி, இறுதிப்போட்டியில் ஜெயின் பல்கலை அணியை 3 – -0 என்ற கணக்கில் வென்று, சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது.
இதன் மூலம், எட்டாவது முறையாக தென் மண்டல சாம்பியன் பட்டத்தை எஸ்.ஆர்.எம்., அணி வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போட்டியில் ஜெயின் பல்கலை இரண்டாமிடத்தையும், எஸ்.ஆர்.எம்., ஆந்திர பல்கலை மூன்றாமிடத்தையும், கீதம் பல்கலை நான்காமிடத்தையும் பிடித்தன.
போட்டியில், முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடித்த அணிகள், ஜன., 6 முதல் 9ம் தேதி வரை பஞ்சாப் மாநிலம் சித்காரா பல்கலையில் நடைபெற உள்ள, அகில இந்திய பல்கலைகளுக்கான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.