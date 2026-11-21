தென் மண்டல பல்கலை பளு துாக்குதல் எஸ்.ஆர்.எம்., மாணவி அசத்தல் வெற்றி
தென் மண்டல பல்கலை பளு துாக்குதல் எஸ்.ஆர்.எம்., மாணவி அசத்தல் வெற்றி
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
சென்னை: தென் மண்டல பல்கலைக்கு இடையிலான மகளிர் பளு துாக்கும் போட்டியின் இரண்டாம் நாளில், 77 கிலோ எடைப்பிரிவில் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை மாணவி ஹர்ஷிகா, 22, முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்தார்.
விநாயகா மிஷன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் சென்னை வளாகம் சார்பில், தென் மண்டல பல்கலைக்கு இடையிலான மகளிர் பளு துாக்கும் போட்டி, அதன் வளாகத்தில் நடந்து வருகின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பையனுாரில் நடக்கும் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான நேற்று, 61 கிலோ பிரிவில் ஆந்திராவின் ஆதிகவி நன்னயா பல்கலை வீராங்கனை கரங்கி தரங்கிணி, 20, முதலிடம் வென்று அசத்தினார்.
கர்நாடகாவின் ஜெயின் பல்கலை வீராங்கனை கீதாஞ்சலி ஜக்டேல், 19, இரண்டாம் இடத்தையும், ஆந்திராவின் ஆச்சார்யா நாகார்ஜுனா பல்கலையின் யசஸ்ரீ அல்லம், 20, மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
அதேபோல், 69 கிலோ பிரிவில் ஆந்திரா பல்கலையின் சனபதி பல்லவி, 20, முதலிடமும், கேரளாவின் மகாத்மா காந்தி பல்கலையின் அர்ஷா, 21, இரண்டாம் இடமும், ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா பல்கலை வீராங்கனை காயத்ரி, 19, மூன்றாம் இடமும் பிடித்தனர்.
தவிர 77 கிலோ பிரிவில் சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை வீராங்கனை ஹர்ஷிகா, 22, முதலிடத்தை தட்டிச் சென்றார்.
கர்நாடகாவின் ஜெயின் பல்கலை வீராங்கனை சஞ்ச்ரம்பம் சோபா சானு, 20, ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா பல்கலை வீராங்கனை போஜங்கி ஜான்சி, 19, ஆகியோர், இரண்டு, மூன்றாம் இடங்களை பிடித்தனர்.