/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/அதிநவீன ஸ்கேன் மையம் சபாநாயகர் திறந்து வைத்தார்
ADDED : நவ 05, 2026 08:00 PM
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அரும்பாக்கம்: அரும்பாக்கத்தில், தனியார் நிறுவனத்தின் அதிநவீன ஸ்கேன் மையத்தை, சபாநாயகர் பிரபாகர், இன்று (நவ.,5) திறந்து வைத்தார்.
அரும்பாக்கம், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில், நவீன மருத்துவப் பரிசோதனை வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘ரேடியன்ஸ் ஸ்கேன்ஸ் மற்றும் லேப்ஸ்’ எனும் தனியார் மருத்துவ ஸ்கேன் மையம், இன்று திறக்கப்பட்டது.
சபாநாயகர் பிரபாகர், அண்ணாநகர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார், தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கவுன்சில் செயல் இயக்குனர் அனிருத் பாலாஜி ஆகியோர், இம்மையத்தை திறந்து வைத்தனர்.
நிறுவனர் மற்றும் மூத்த கதிரியக்க ஆலோசகர் டாக்டர் சாமுவேல் ரீபாத் ஜெபராஜ், இயக்குநர் டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி பிள்ளை ஆகியோர் மருத்துவ மையத்தை வழிநடத்துகின்றனர்.