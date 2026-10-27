சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனை: கூட்டுறவு துறை அனுமதிக்கு காத்திருப்பு
சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனை: கூட்டுறவு துறை அனுமதிக்கு காத்திருப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:14 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:09 PM
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சிறப்பு மளிகை தொகுப்புகள் விற்பனை செய்ய, அரசின் அனுமதிக்கு கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில், கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் கூட்டுறவு பண்டக சாலைகள் சார்பில், 300 பல்பொருள் அங்காடிகள் நடத்தப்படுகின்றன. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 'கூட்டுறவு கொண்டாட்டம்' என்ற பெயரில், 199 ரூபாய், 299 ரூபாய்க்கு, 10 - 15 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு, குறிப்பிட்ட எடையளவில் விற்கப்பட்டன.
உணவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும் அமுதம் அங்காடிகளில், 499 ரூபாய்க்கு, 15 பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு விற்கப்பட்டது. தற்போது, அரிசி, பருப்பு வகைகள், மளிகைப் பொருட்கள் என, அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்நிலையில், அடுத்த மாதம், 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. எனவே, கூட்டுறவு அங்காடிகளில், சிறப்பு மளிகை தொகுப்புகளை விற்க, அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, கூட்டுறவு துறை பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
கூட்டுறவு அங்காடிகளில், பண்டிகை காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சிறப்பு விற்பனை தொடர்பாக, துறையின் உயர்மட்ட அதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுவரை, துறை அமைச்சர், செயலர் அடங்கிய உயர்மட்டத்தில் இருந்து அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இதனால், சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பதற்கான பணிகளை தொடங்க முடியவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.