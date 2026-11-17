சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் டிச.,5ல் சிறப்பு சுற்றுப்பயணம்
சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் டிச.,5ல் சிறப்பு சுற்றுப்பயணம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
சென்னை: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் டிச.,5ம் தேதி இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த, ‘நெய்தல் டிரெயில்’ என்ற சிறப்பு சுற்றுப்பயணத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
அடையாறு முதல் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், இடைகழிநாடு வரை உள்ள சதுப்பு நிலங்கள், முகத்துவாரங்கள், உப்பளங்கள் மற்றும் மணல் திட்டுகள் போன்ற இயற்கை சூழல் மற்றும் அங்குள்ள தாவரங்கள், பறவையினங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த சுற்றுப்பயணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
டிச.,5ம் தேதி காலை 6:30 மணிக்கு திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக அலுவலகத்தில் இருந்து ‘ஏசி’ பேருந்து மூலமாக பயணம் தொடங்குகிறது.
இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுதல், பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் கூடிய படகு சவாரி, காலை மற்றும் மதிய உணவு ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு நபருக்கான கட்டணம் 2,500 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; அனைத்து வயதினரும் பங்கேற்கலாம்.
விபரங்களுக்கு 82487 10802, 74490 67644 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.