போத்தனுார், நாகர்கோவிலுக்கு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்
போத்தனுார், நாகர்கோவிலுக்கு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து போத்தனுாருக்கும், தாம்பரத்தில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதுகுறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
* சென்ட்ரலில் இருந்து, வரும் 6ம் தேதி இரவு 11:55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 9:15 மணிக்கு போத்தனுார் செல்லும். போத்தனுாரில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 11:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 9:35 மணிக்கு சென்ட்ரல் வந்தடையும்
* தாம்பரத்தில் இருந்து, வரும் 6ம் தேதி இரவு 11:55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 3:30 மணிக்கு நாகர்கோவில் செல்லும்.
நாகர்கோவிலில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 9:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11:30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில், இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.