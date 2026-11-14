கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில்
கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:18 PM
சென்னை: கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி, சென்னையில் இருந்து திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ எழும்பூரில் இருந்து இன்று மாலை 4:10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், நாளை காலை 4:00 மணிக்கு திருச்செந்துாருக்கு சென்றடையும். இந்த ரயில், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி வழியாக செல்லும்
★ திருச்செந்துாரில் இருந்து நாளை இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் பகல் 12:00 மணிக்கு எழும்பூர் வரும். இந்த ரயில் திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு வழியாக இயக்கப்படும்
★ திருநெல்வேலியில் இருந்து நாளை இரவு 11:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 9:55 மணிக்கு தாம்பரம் வரும். தாம்பரத்தில் இருந்து வரும் 16ம் தேதி பகல் 12:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அதேநாளில் இரவு 11:40 மணிக்கு திருநெல்வேலி செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயில்களில் முன்பதிவு தொடங்கி உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.